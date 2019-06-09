Бабош и Младенович выиграли Roland Garros в парном разряде

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош в паре с француженкой Кристиной Младенович стали победительницами Roland Garros, обыграв в двух сетах китайский дуэт Дуань Инин/Чжэн Сайсай – 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Для Бабош и Младенович это вторая совместная победа на турнирах "Большого шлема". В 2018 году в финале Australian Open они переиграли пару из России Елена Веснина/Екатерина Макарова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Финал
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) – Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:3
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