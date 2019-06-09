Бабош и Младенович выиграли Roland Garros в парном разряде

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош в паре с француженкой Кристиной Младенович стали победительницами Roland Garros, обыграв в двух сетах китайский дуэт Дуань Инин/Чжэн Сайсай – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Для Бабош и Младенович это вторая совместная победа на турнирах "Большого шлема". В 2018 году в финале Australian Open они переиграли пару из России Елена Веснина/Екатерина Макарова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) – Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:3