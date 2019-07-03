Азаренко за 63 минуты вышла в третий круг Уимблдона

Виктория Азаренко из Белоруссии в матче второго круга Уимблдона в двух сетах победила австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 63 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 6:0

Си Сувэй (Тайвань, 28) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:6 (7:3), 6:3

Мария Саккари (Греция, 31) – Мария Боузкова (Чехия, LL) – 6:4, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 6:4