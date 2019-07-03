Азаренко за 63 минуты вышла в третий круг Уимблдона

Виктория Азаренко из Белоруссии в матче второго круга Уимблдона в двух сетах победила австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 63 минуты.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 6:0
Си Сувэй (Тайвань, 28) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:6 (7:3), 6:3
Мария Саккари (Греция, 31) – Мария Боузкова (Чехия, LL) – 6:4, 6:1
Каролина Мухова (Чехия) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 6:4
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