Федерер: «Я вышел в третий круг Уимблдона и очень доволен своим сегодняшним уровнем»
Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске (7:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира в Лондоне.
«Я не знаю, насколько я далеко от своего максимального уровня, – цитирует Федерера Grandpx. – Но в первых кругах это и не важно. Важнее – не вылететь. Именно тогда приходится все оценивать. Сегодня я вышел в третий круг и очень доволен сегодняшним уровнем.
Последние полтора года были тяжелыми – двойная операция на колене, восстановление и так далее. Изначально я хотел вернуться на Уимблдон в прошлом году – но было понятно, что не получится, даже если бы он состоялся. Я рад, что в этом году у меня всё получилось».
Следующим соперником 39-летнего швейцарца станет Кэмерон Норри из Великобритании.
Дополнительная информация:
https://www.eurosportplayer.com/videos/eurosport/roger-federer-richard-gasquet
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