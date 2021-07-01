Федерер: «Я вышел в третий круг Уимблдона и очень доволен своим сегодняшним уровнем»

Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске (7:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира в Лондоне.

«Я не знаю, насколько я далеко от своего максимального уровня, – цитирует Федерера Grandpx. – Но в первых кругах это и не важно. Важнее – не вылететь. Именно тогда приходится все оценивать. Сегодня я вышел в третий круг и очень доволен сегодняшним уровнем.

Последние полтора года были тяжелыми – двойная операция на колене, восстановление и так далее. Изначально я хотел вернуться на Уимблдон в прошлом году – но было понятно, что не получится, даже если бы он состоялся. Я рад, что в этом году у меня всё получилось».

Следующим соперником 39-летнего швейцарца станет Кэмерон Норри из Великобритании.