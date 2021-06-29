Австралиец де Минаур завершил выступление на Уимблдоне
16:57
15-я ракетка мира Алекс Де Минаур в первом круге Уимблдона проиграл американцу Себастьяну Корда (3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7).
Встреча длилась 3 часа 29 минут.
Во втором круге Уимблдона Корда сыграет или с французом Антуаном Оаном, или с китайцем Чжичжэнь Чжаном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Корда (США) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15) — 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)
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