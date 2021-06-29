Эшли Барти обыграла Наварро и вышла во второй круг Уимблдона
17:39
Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 6:7 (1:7), 6:1) в первом круге Уимблдона.
Матч длился 1 час 46 минут.
В следующем круге австралийская теннисистка сыграет с победителем пары Анна Блинкова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:1, 6:7 (1:7), 6:1
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