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Эшли Барти обыграла Наварро и вышла во второй круг Уимблдона

17:39
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Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 6:7 (1:7), 6:1) в первом круге Уимблдона.

Матч длился 1 час 46 минут.

В следующем круге австралийская теннисистка сыграет с победителем пары Анна Блинкова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:1, 6:7 (1:7), 6:1

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Виктория Кравченко все материалы автора

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