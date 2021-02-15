Надаль рассказал о травме спины накануне четвертьфинала Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open над итальянцем Фабио Фоньини (6:3, 6:4, 6:2) в интервью Tennis Head рассказал о травме спины.

«Что со спиной? Сейчас все хорошо. Уже не раз в беседах с журналистами я отмечал, что если спина продолжит меньше беспокоить, то добиться высот на серьезном турнире будет нереально. Если бы пять дней назад мне сказали, что я выйду в четвертьфинал Australian Open, то я бы очень обрадовался. Но сейчас я уже в восьмерке лучших, буду продолжать двигаться дальше», — заявил 34-летний спортсмен.

В четвертьфинале Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который вышел в 1/4 турнира после снятия итальянца Маттео Берреттини.

Встреча Надаль — Циципас состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).