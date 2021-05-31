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Анна Блинкова проиграла в первом круге Roland Garros

15:49
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Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она проиграла американке Хейли Баптист в двух сетах — 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Хэйли Баптист (США, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:4

Ребекка Петерсон (Швеция) — Шелби Роджерс (США) — 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2

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