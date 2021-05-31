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Ига Свентек вышла во второй круг Roland Garros

14:40
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Представительница Польшу Ига Свентек вышла во второй круг Roland Garros. На старте соревнований она обыграла теннисистку из Словении Каю Юван в двух сетах.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 8) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 7:5

Полона Херцог (Словения) — Кики Бертенс (Голландия, 16) — 6:1, 3:6, 6:4

Армони Тан (Франция, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия, 20) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 6:3, 6:0

Мэдисон Бренгл (США) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — 7:5, 6:4

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