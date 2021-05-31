Синнер в пяти сетах победил Юбера на старте Roland Garros
Итальянец Янник Синнер победил Пьера-Юга Эрбер из Франция в первом круге Roland Garros. Встреча продлилась пять сетов.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 18) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:4
Стив Джонсон (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (5:7), 3:6, 6:4, 6:2, 6:1
Джанлука Маджер (Италия) — Петер Гойовчик (Германия, LL) — 6:2, 3:6, 6:4, 7:5
Филип Краинович (Сербия) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3)
Джон Изнер (США, 31) — Сэм Куэрри (США) — 7:6 (7:2), 6:3, 6:4
Тиагу Монтейру (Бразилия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, LL) — 6:3, 6:4, 6:3
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 2:6, 6:0, 6:1
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