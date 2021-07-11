Джокович обыграл Берреттини в финале Уимблдона
Победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3).
Матч продолжался три часа и 27 минут. Джокович сделал пять эйсов при четырех двойных ошибках и шести реализованных брейк-поинтах. У его соперника 16 эйсов, три двойные и два успешных брейк-поинта.
Джокович выиграл 20-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Всего он 30 раз играл в финалах турниров Grand Slam. Также это его шестой титул на Уимблдоне и третий подряд.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3
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