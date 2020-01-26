Андрей Чесноков: «Кирьоса считаю клоуном»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче третьего круга Australian Open от местного теннисистка Ника Кирьоса. Россиянин ушел с 0-2, но уступил на тай-брейке решающего сета.

— Считаю, что он играл гораздо лучше в этой встрече, чем в матче против Имера, — цитирует Чеснокова gotennis. — Хотя он мог бы проиграть и в трех сетах. Но когда дело дошло до пятой партии, я думал, что Хачанов победит, потому что он действовал увереннее соперника. Но, к сожалению, этого не случилось. Думаю, что продолжи Хачанов играть в том же духе, он скоро вернётся на прежние позиции. Также добавлю про его оппонента. Если бы Карен уступил Надалю, я бы расстроился меньше. Потому что Кирьоса я считаю клоуном. Понимаю, что теннис не лишён цирковых элементов. Осознаю, что австралийская публика в восторге от номеров Ника. Но меня он раздражает.