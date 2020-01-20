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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Александрова первой среди россиянок вышла во второй круг Australian Open

05:21
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Первая ракетка России Екатерина Александрова в стартовом круге Australian Open победита представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн — 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 11 минут.

Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Кайя Канепи (Эстония) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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