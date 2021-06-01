Карацев рассказал, что помогло ему победить в первом туре Roland Garros

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби (6:3, 6:4, 6:4) в первом раунде Roland Garros.

«Я никогда раньше с ним не встречался. Но слышал, что он выиграл пару «Челленджеров» подряд. Он прошел квалификацию. Моей главной целью было просто лучше почувствовать игру, войти в ритм и быстрее завершить матч.

Думаю, что умею играть на всех покрытиях. Мне нравится грунт, так как здесь нужно терпеливо выстраивать розыгрыш. Для этого требуется время, никогда нельзя все решить одной подачей. Я это люблю, но предпочтений у меня нет.

Концентрируюсь на тренировках, восстановлении и подготовке к следующему сопернику. Мне часто пишут, и вокруг много разговоров. Но я стараюсь сосредоточиться на работе и делать необходимые вещи», - приводит слова Карацева официальный сайт ATP.

Во втором круге россиянин встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.