Карацев рассказал, что помогло ему победить в первом туре Roland Garros
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби (6:3, 6:4, 6:4) в первом раунде Roland Garros.
«Я никогда раньше с ним не встречался. Но слышал, что он выиграл пару «Челленджеров» подряд. Он прошел квалификацию. Моей главной целью было просто лучше почувствовать игру, войти в ритм и быстрее завершить матч.
Думаю, что умею играть на всех покрытиях. Мне нравится грунт, так как здесь нужно терпеливо выстраивать розыгрыш. Для этого требуется время, никогда нельзя все решить одной подачей. Я это люблю, но предпочтений у меня нет.
Концентрируюсь на тренировках, восстановлении и подготовке к следующему сопернику. Мне часто пишут, и вокруг много разговоров. Но я стараюсь сосредоточиться на работе и делать необходимые вещи», - приводит слова Карацева официальный сайт ATP.
Во втором круге россиянин встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/karatsev-brooksby-roland-garros-2021-tuesday
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