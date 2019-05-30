Александрова и Звонарева обыграли Павлюченкову и Севастову на Roland Garros

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева пробились во второй раунд Roland Garros в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова - 6:2, 7:6 (7:5).
В следующем раунде россиянки сыграют с парой Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:2, 7:6 (7:5)
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