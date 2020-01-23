Александрова и Бара вылетели в первом раунде Australian Open
09:16
Российская теннисистка Екатерина Александрова и румынка Ирина Мария Бара прекратили борьбу в парном турнире Australian Open. В первом раунде их обыграл дуэт Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили) — 6:1, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили) — Екатерина Александрова/Ирина Мария Бара (Россия/Румыния) — 6:1, 6:2
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