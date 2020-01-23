Александрова и Бара вылетели в первом раунде Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова и румынка Ирина Мария Бара прекратили борьбу в парном турнире Australian Open. В первом раунде их обыграл дуэт Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили) — 6:1, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили) — Екатерина Александрова/Ирина Мария Бара (Россия/Румыния) — 6:1, 6:2