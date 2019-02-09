Вихлянцева принесла России первое очко плей-офф Кубка федерации против Швеции

Россиянка Наталья Вихлянцева выиграла у шведки Юханны Ларссон в первом матче плей-офф Евро-африканской зоны Кубка федерации.

Во второй игре Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Петерсон. В парном разряде Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова будут противостоять Мирьям Бьерклунд и Корнелии Листер.

Все матчи состоятся 9 февраля, победитель получит право играть в следующем сезоне во второй Мировой группе.

Кубок Федерации

1-я группа. Евро-африканская зона

Плей-офф

Россия - Швеция - 1:0

Наталья Вихлянцева - Юханна Ларссон - 7:6 (7:1), 6:2