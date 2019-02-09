Павлюченкова победила Петерсон, Россия выиграла у Швеции в плей-офф Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Петерсон из Швеции во втором матче плей-офф Евро-африканской зоны Кубка федерации. В первой игре Наталья Вихлянцева взяла верх над Юханной Ларссон.
Таким образом, россиянки одержали досрочную победу до парного поединка и получили возможность в апреле побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка федерации.
Игры состоятся 20-21 апреля, соперник России определится позднее.
Кубок Федерации
1-я группа. Евро-африканская зона
Плей-офф
Россия - Швеция - 2:0
Анастасия Павлюченкова - Ребекка Петерсон - 6:3, 6:2
Наталья Вихлянцева - Юханна Ларссон - 7:6 (7:1), 6:2
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