Павлюченкова победила Петерсон, Россия выиграла у Швеции в плей-офф Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Петерсон из Швеции во втором матче плей-офф Евро-африканской зоны Кубка федерации. В первой игре Наталья Вихлянцева взяла верх над Юханной Ларссон.

Таким образом, россиянки одержали досрочную победу до парного поединка и получили возможность в апреле побороться за выход во вторую Мировую группу Кубка федерации.

Игры состоятся 20-21 апреля, соперник России определится позднее.

Кубок Федерации

1-я группа. Евро-африканская зона

Плей-офф

Россия - Швеция - 2:0

Анастасия Павлюченкова - Ребекка Петерсон - 6:3, 6:2

Наталья Вихлянцева - Юханна Ларссон - 7:6 (7:1), 6:2