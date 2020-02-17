Определилось расписание матчей сборной России в финальном турнире Кубка Федерации
17:41
Стало известно расписание матчей финального этапа Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште.
16-го апреля в борьбу вступит сборная России, которая в этот день сыграет с командой Венгрии, а днем позже — с француженками.
The #FedCupFinals schedule is set ?— Fed Cup (@FedCup) February 17, 2020
You've got until Friday to secure your Super Early Bird (20% off) tickets...
Buy yours now ?? ? https://t.co/jRomPsPIcA pic.twitter.com/LlehkJaucy
Напомним, что именно сборная Франции является действующим обладателем трофея.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...