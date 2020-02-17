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Определилось расписание матчей сборной России в финальном турнире Кубка Федерации

17:41
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Стало известно расписание матчей финального этапа Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште.

16-го апреля в борьбу вступит сборная России, которая в этот день сыграет с командой Венгрии, а днем позже — с француженками.

Напомним, что именно сборная Франции является действующим обладателем трофея.

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