Определилось расписание матчей сборной России в финальном турнире Кубка Федерации

Стало известно расписание матчей финального этапа Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште.

16-го апреля в борьбу вступит сборная России, которая в этот день сыграет с командой Венгрии, а днем позже — с француженками.

The #FedCupFinals schedule is set ?



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Напомним, что именно сборная Франции является действующим обладателем трофея.