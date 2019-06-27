Кубок Федерации изменит свой формат

Формат Кубка федерации с 2020 года будет изменен, информирует официальный сайт турнира. Бороться за титул будут 20 сборных, а в финальном этапе турнира будут участвовать 12 команд. С 2020 по 2022 год матчи финального раунда будут проходить в Будапеште (Венгрия).

7-8 февраля 2020 года 16 команд сыграют в квалификации. Среди них сборная России. В финальный турнир, который пройдет 14-19 апреля 2020 года, выйдут восемь команд, а также финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель wild card.

В финальном турнире команды будут поделены на 4 группы. Призовой фонд Кубка Федерации составит 18 миллионов долларов.