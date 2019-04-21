Халеп победила Гарсию, Румыния повела в полуфинале Кубка федерации с Францией

Румынка Симона Халеп обыграла француженку Каролин Гарсию в полуфинале Кубка федерации. Румыния в противостоянии вышла вперед - 2:1. В четвертом матче Михаэла Бузарнеску встретится с Кристиной Младенович, а в парном разряде Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску сыграют против Каролин Гарсии и Кристины Младенович.
Ранее в финал вышла Австралия, одолевшая Белоруссию 3:2.
Кубок Федерации
Мировая группа
Полуфинал
Франция - Румыния - 1:2
Воскресенье
Каролин Гарсия - Симона Халеп - 7:6 (8:6), 3:6, 4:6
Суббота
Кристина Младенович - Симона Халеп - 3:6, 1:6
Каролин Гарсия - Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:3
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