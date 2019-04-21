Халеп победила Гарсию, Румыния повела в полуфинале Кубка федерации с Францией

Румынка Симона Халеп обыграла француженку Каролин Гарсию в полуфинале Кубка федерации. Румыния в противостоянии вышла вперед - 2:1. В четвертом матче Михаэла Бузарнеску встретится с Кристиной Младенович, а в парном разряде Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску сыграют против Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Ранее в финал вышла Австралия, одолевшая Белоруссию 3:2.

Кубок Федерации

Мировая группа

Полуфинал

Франция - Румыния - 1:2

Воскресенье

Каролин Гарсия - Симона Халеп - 7:6 (8:6), 3:6, 4:6

Суббота

Кристина Младенович - Симона Халеп - 3:6, 1:6

Каролин Гарсия - Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:3