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Барти не отдала Гарсия ни одного гейма в финале Кубка Федерации

08:53
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В первом матче финала Кубка Федерации между Австралией и Францией Эшли Барти обыграла Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:0. Ранее француженка Кристина Младенович победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, счет в противостоянии равный.

Кубок Федерации. Мировая группа

Одиночный разряд

Финал

Австралия — Франция

Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/

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