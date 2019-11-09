Барти не отдала Гарсия ни одного гейма в финале Кубка Федерации
08:53
В первом матче финала Кубка Федерации между Австралией и Францией Эшли Барти обыграла Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:0. Ранее француженка Кристина Младенович победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, счет в противостоянии равный.
Кубок Федерации. Мировая группа
Одиночный разряд
Финал
Австралия — Франция
Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0
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