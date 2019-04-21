Анастасия Павлюченкова: "Не показывала супертеннис, но в ключевые моменты делала то, что нужно"

Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как ей удалось выиграть трудный матч у Мартины Тревизан в рамках противостояния с Италией в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации и принести команде ключевое очко.

– Вчера был мой первый матч на грунте, и мне было тяжело. Я играла медленно. Я не ощущала достаточно свежести и того, что нахожусь в хорошей форме. Плюс у меня есть определенные проблемы со здоровьем. В общем, не все было супер. Не могу сказать, что я показывала супертеннис, но в ключевые моменты делала то, что нужно, – сказала Павлюченкова.

– Проблемы со здоровьем – это простуда?

– Да, достаточно сильная. Появилась еще до начала Кубка федерации, дней за пять-шесть. Очень сильно заболела. Есть еще немного остаточного. Но каждый раз, когда играешь, появляется адреналин, нос снова закладывает, появляется кашель, немного задыхаюсь во время длинных розыгрышей и тяжело восстанавливаться между ними. Но это не причина не самой удачной игры.

– В конце первого и второго сета вы исполняли отменные удары по линии. Это была часть плана или вы делали это по вдохновению?

– Это было больше от отчаяния, я бы сказала (улыбается). Очень странный, тяжелый матч. Внутри я была настроена на победу, вышла с боевым настроем, но почему-то каждый раз я замечала, что мяч не летит туда, куда я хочу, я его не чувствую. Я не понимала, что происходит. Ничего не получалось. Но все равно боролась независимо от счета, старалась играть активно. В начале я пыталась накручивать мяч и тактически ее разводить, но оказалось, что ей более удобен этот теннис.

Победив Тревизан, Павлюченкова принесла сборной России победное третье очко и гарантировала возвращение в Мировую группу II. (Мария Никулашкина)

Павлюченкова обыграла Тревизан, Россия вышла во вторую Мировую группу Кубка Федерации