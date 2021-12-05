Медведев и Рублев вернули домой командный титул спустя 15 лет.

Кубок Дэвиса. Финал

Федерация тенниса России — Хорватия — 2:0

Андрей Рублев — Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5)

Даниил Медведев — Марин Чилич — 7:6 (9:7), 6:2

Российские теннисисты завершили сезон на мажорной ноте — плюс один командный титул у сборной. ATP Cup, Кубок Билли Джин Кинг, а теперь и Кубок Дэвиса в копилке у нашей страны. После достаточно легкого полуфинала со шведами (независимо от проигранной пары, от которой уже ничего не зависело) было бы наивно ожидать, что встреча с хорватами пройдет без сучка и задоринки. Ведь в своем полуфинале Хорватия выбила из турнира сербскую команду, в составе которой был великий и почти непобедимый Новак Джокович.

Хорватия была первой «несеяной» страной, выигравшей Кубок Дэвиса, одолев Словакию в финале 2005 года. Их второй титул был завоеван не так давно в 2018 году. Хорваты могут похвастаться сильнейшими игроками в парном разряде этого года, причем № 1 в мире и одновременно олимпийские чемпионы в паре Никола Мектич и Мате Павич не пропустили ни одного сета ни в одном из своих четырех матчей. У россиян самые статусные представители одиночного разряда: 5-я ракетка мира Андрей Рублев и 2-я Даниил Медведев. Объединившись, они выиграли семь из своих восьми матчей на этом турнире. Обе сборные казались почти непобедимыми, обе имеют свою историю с Кубком Дэвиса, но удача сегодня была на нашей стороне.

Модрич не смог помочь хорватам одолеть Рублева

Шамиль Тарпищев решил не мудрить с составом на финальные матчи. Стартовые листы оказались без сюрпризов: заявлены Рублев, Медведев и пара Рублев — Карацев. Вчерашний эксперимент с парой Карацев — Хачанов не увенчался успехом, ребята проиграли немцам, правда, в матче, который уже ни на что не влиял. В первой встрече финального соревновательного дня Андрей Рублев вновь потрепал немного нервы и себе, и нам. Ранее россиянин встречался с Борна Гойа всего единожды, как раз на Кубке Дэвиса два года назад. Тогда встреча получилась менее упорной: победа Рублева в двух сетах над хорватом — 6:3, 6:3.

Сегодня Андрей показал стабильный теннис, хорошую первую подачу и контроль эмоций (почти), отсутствие которого так часто мешало ему в предыдущих играх. Рублев провел безупречный первый сет, но и Борна не отставал. Его откровенно больше поддерживали, чем Андрея. Причем хорваты великолепно подготовились — барабаны, Лука Модрич, кричалки и шапочки для водного поло. Тем не менее 283-й ракетке мира это не помогло.

Во второй партии хорват прибавил и по проценту попадания первым мячом, и по количеству эйсов — подача и помогала ему обходиться, по сути, без брейк-пойнтов. К счастью, матч не перетек в трехсетовый формат, что довольно удивительно для Рублева на этом турнире — все встречи, кроме вчерашней с немцем, у него были по три партии. Завершилось все тай-брейком и великолепными обводящими ударами Рублева. Грозно вскричав «Vamos!», обняв переживающего Тарпищева, Андрей передал эстафету Медведеву. До титула оставался один, но очень трудный шаг — победа над Чиличем.

Спокойствие удава (Медведева) принесло России долгожданный титул

Техничный и опытный Чилич, способный в ключевые моменты допустить ошибку, но все же не проваливаться до конца, оказался самым сложным соперником для Медведева на этом турнире. Тревожно было за Даниила, так как предыдущая его встреча с Чиличем была невероятно жаркой в прямом и переносном смысле. Пятисетовый экшн на Уимблдоне показал, что хоть Марин уже далеко не на пике своей формы, но он все еще может выдавать невероятную игру в важнейших матчах. В Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Мадриде хорват был на высоте.

В первом сете парни продемонстрировали равную игру, за исключением некоторых моментов, в которых Медведев оказался более стабильным. Россиянин испытывал проблемы на первой подаче, а на второй не особо рисковал, зато Чилич на задней линии был увереннее и терпеливее. Несмотря на хорошую подачу хорвата, пара его ошибок на нервно-валидольном тай-брейке сыграли в пользу Даниила.

Во второй партии Чилич не скрывал своего расстройства и начал действительно хуже играть, а Даниил не сбавил оборотов и дожал на классе. Из-за большого количества ошибок со стороны хорвата партия закончилась удивительным для финала счетом 6:2. Наших ребят в Испанию приехали поддержать их родители. В том числе благодаря им — дополнительной мотивации не ударить в грязь лицом перед семьей — парни сегодня великолепно отыграли.

— Я больше рад за команду, чем за себя. У нас была невероятная атмосфера в команде. Я был рад быть частью именно этой команды и рад, что принес очко, которого нам недоставало. Это были невероятные две недели, последние две недели сезона всегда сложные. Это одни из самых сложных дней в моей карьере, горжусь своей игрой, — сказал Медведев в послематчевом интервью. — Марин — невероятный игрок, на протяжении практически всего матча он не давал мне шансов. Все решили тай-брейк первого сета и буквально пара розыгрышей. Сначала я сделал двойную ошибку, это была серьезная ошибка, но потом я получил еще один шанс. Это был очень сложный матч, что достаточно характерно для больших финалов.

Триумф российского тенниса

Мектич и Павич не дождались своего шанса побороться с Рублевым и Карацевым. Внешнее спокойствие Медведева предрекло для России долгожданный результат. Впервые с 2006 года сборная России взяла Кубок Дэвиса. Благодаря выходу в финал мы квалифицировались в финальную часть КД 2022 года, через год будем уже защищать титул.

Just too good from Russia to win the Davis Cup. What a season for RTF after he ATP Cup. W, BJKCup W and three Olympic medals. pic.twitter.com/7vbdACqVpQ — Jos? Morgado (@josemorgado) December 5, 2021

Все парни, кроме Рублева, наконец-то могут вздохнуть полной грудью и взять небольшой перерыв перед следующим сезоном. Только Андрей примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдет с 16 по 18 декабря. В первом матче он сыграет с победителем пары Каспер Рууда — Денис Шаповалов.

Этот год не мог завершиться еще более триумфально для российского тенниса. Открытие года Аслан Карацев, камбэк Еленой Весниной и их крутейший микст на «Ролан Гарросе» и Олимпиаде, серебряный призер Игр в Токио Карен Хачанов, олимпийский чемпион в паре с Анастасией Павлюченковой Андрей Рублев, чемпион US Open и вторая ракетка мира Даниил Медведев и три командных титула — куда еще выше? Вроде некуда. Хотя — как сказать. Взойдя на непокоренную вершину, всегда видишь новую.