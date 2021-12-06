Тарпищев прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса
10:26
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды на Кубке Дэвиса.
«Подготовки как таковой не было, поэтому победа была по силе, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Эта победа не сравнима ни с чем, потому что теннисистам пришлось пройти через очень многое в нынешнем сезоне. Все выложились до конца, несмотря на то что играли на фоне усталости. И я очень благодарен им за это. Это самая дружная команда за все время, что я старший тренер»
В финале турнира сборная России одержала победу над командой Хорватии (2:0). В решающем матче Даниил Медведев победил Марина Чилича, а Андрей Рублев — Борне Гойо.
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