Тарпищев прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды на Кубке Дэвиса.

«Подготовки как таковой не было, поэтому победа была по силе, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Эта победа не сравнима ни с чем, потому что теннисистам пришлось пройти через очень многое в нынешнем сезоне. Все выложились до конца, несмотря на то что играли на фоне усталости. И я очень благодарен им за это. Это самая дружная команда за все время, что я старший тренер»

В финале турнира сборная России одержала победу над командой Хорватии (2:0). В решающем матче Даниил Медведев победил Марина Чилича, а Андрей Рублев — Борне Гойо.