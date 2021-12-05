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Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса не менее трех раз

22:34
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича во втором матче финала Кубка Дэвиса. В первой встрече Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо.

Таким образом счет в матче стал 2-0 и сборная России завоевала Кубок Дэвиса.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса как минимум три раза.

Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники