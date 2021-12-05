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Чилич жалеет, что в финале Кубка Дэвиса их пара не сыграла против России

22:59
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Хорват Марин Чилич прокомментировал поражение в финале Кубка Дэвиса. Благодаря победе Даниила Медведева над хорватом сборная России выиграла этот командный турнир впервые с 2006 года.

— Не почувствовал, что Даниил играл сегодня иначе, чем на Уимблдоне. Просто сегодня он немного лучше подавал. В первом сете у меня были брейк-пойнты, и я в целом был близок к тому, чтобы сделать брейк. Статистика, которую показали на экране, говорит, что в первой партии я выигрывал больше очков, когда были длинные розыгрыши. Это был великолепный матч с хорошим уровнем тенниса в первые полтора сета. У меня были великолепные матчи на этом турнире: с Джоковичем, с Даниилом, с Синнером. Я все еще горжусь тем, чего мы добились. Как сказали уже журналисты, жаль, что нам не хватило всего одного очка, чтобы сегодня сыграла еще наша пара, — заявил Чилич.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники