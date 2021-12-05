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Эмоции игроков сборной России после победы в Кубке Дэвиса. Видео

22:31
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Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса.

Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006).

В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники