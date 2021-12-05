Эмоции игроков сборной России после победы в Кубке Дэвиса. Видео
22:31
Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса.
Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006).
В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.
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