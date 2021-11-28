Стали известны участники одиночных игр на матче Кубка Дэвиса Россия — Испания
18:38
Стали известны участники одиночных игр в рамках матча сборных России и Испании на Кубке Дэвиса, информирует пресс-служба турнира.
Первыми сыграют Фелисьяно Лопес и Андрей Рублев. За ними на корт выйдут Пабло Карреньо-Буста и Даниил Медведев.
В парном матче встретятся Марсель Граноллерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублев.
Напомним, что ранее обе сборные обыграли Эквадор со счетом 3:0 и теперь поборются за первое место в группе.
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