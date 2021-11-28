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Стали известны участники одиночных игр на матче Кубка Дэвиса Россия — Испания

18:38
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Стали известны участники одиночных игр в рамках матча сборных России и Испании на Кубке Дэвиса, информирует пресс-служба турнира.

Первыми сыграют Фелисьяно Лопес и Андрей Рублев. За ними на корт выйдут Пабло Карреньо-Буста и Даниил Медведев.

В парном матче встретятся Марсель Граноллерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублев.

Напомним, что ранее обе сборные обыграли Эквадор со счетом 3:0 и теперь поборются за первое место в группе.

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Роман Шишов все материалы автора
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