Сегодня, 28 ноября, сборная России по теннису проведет свой второй матч в финальной стадии Кубка Дэвиса. Соперник — команда Испании. Начало встречи не ранее 18.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

В субботу, 27 ноября, сборная России победила команду Эквадора со счетом 3:0.

Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Испании можно на платформе Okko