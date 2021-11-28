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Испания — Россия: смотреть онлайн-трансляцию теннисного матча Кубка Дэвиса-2021

17:00
Андрей Рублев. Фото instagram.com/daviscup
Андрей Рублев. Фото instagram.com/daviscup
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Сегодня, 28 ноября, сборная России по теннису проведет свой второй матч в финальной стадии Кубка Дэвиса. Соперник — команда Испании. Начало встречи не ранее 18.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

В субботу, 27 ноября, сборная России победила команду Эквадора со счетом 3:0.

Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Испании можно на платформе Okko

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Сергей Ревенко все материалы автора
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