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Шамиль Тарпищев рассказал, чем его удивил Медведев на Кубке Дэвиса

12:40
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, чем его удивил вторая ракетка мира Даниил Медведев.

«Вся команда уважает Медведева за его результаты и высокий класс. Для меня, кстати, было поразительно то, что, приехав в Мадрид позднее остальных после Итогового турнира и имея на тренировки лишь два дня, он оказался в итоге готов лучше всех. Однако в этой команде не было такого понятия, как лидер.

Исторически сложилось так, что Медведев, Хачанов и Рублев с детских лет выступали вместе в одних и тех же командных турнирах. Они остаются друзьями до сих пор. Иногда скажут что-то сгоряча друг другу на тренировке, а потом извиняются. Если Медведев в этом смысле чем-то и отличается, то лишь умением обернуть свою мысль в самые подходящие слова», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».

Напомним, 5 декабря в Мадриде сборная России третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале сборную Хорватии со счетом 2:0.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/5116869

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Виктория Кравченко все материалы автора
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