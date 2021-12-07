Шамиль Тарпищев рассказал, чем его удивил Медведев на Кубке Дэвиса
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, чем его удивил вторая ракетка мира Даниил Медведев.
«Вся команда уважает Медведева за его результаты и высокий класс. Для меня, кстати, было поразительно то, что, приехав в Мадрид позднее остальных после Итогового турнира и имея на тренировки лишь два дня, он оказался в итоге готов лучше всех. Однако в этой команде не было такого понятия, как лидер.
Исторически сложилось так, что Медведев, Хачанов и Рублев с детских лет выступали вместе в одних и тех же командных турнирах. Они остаются друзьями до сих пор. Иногда скажут что-то сгоряча друг другу на тренировке, а потом извиняются. Если Медведев в этом смысле чем-то и отличается, то лишь умением обернуть свою мысль в самые подходящие слова», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».
Напомним, 5 декабря в Мадриде сборная России третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале сборную Хорватии со счетом 2:0.
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