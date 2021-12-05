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Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

21:57
Даниил Медведев. Фото Кубок Дэвиса
Даниил Медведев. Фото Кубок Дэвиса
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Сборная России обыграла команду Хорватии (2:0) в финале Кубка Дэвиса. Россияне завоевали этот трофей в третий раз в своей истории.

Ранее российская команда побеждала в 2002 и 2006 годах. В 2002 году Россия в финале победила Францию (3:2). В 2006 году сборная России с аналогичным результатом победила сборную Аргентины.

Еще три раза сборная России уступала в финалах — в 1994 году сборной Швеции (1:4), в 1995 и 2007 годах — сборной США (2:3 и 1:4, соответственно).

Решающее очко своей команде принес Даниил Медведев. Он обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2. До этого Андрей Рублев победил Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)).

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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники