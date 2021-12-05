Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса-2021.

5 декабря в финале турнира россияне выиграли у Хорватии (2:0). Решающее очко своей команде принес Даниил Медведев. Он обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.

«Насколько тяжело далась эта победа, нужно спросить у ребят. Со стороны мне не показалось, что было так сложно. Класс повыше, что у Рублева над его соперником, что у Медведева. Не особо переживал за результат. Были, конечно, определенного рода маленькие сомнения, но ребята доказали, что на данный момент они сильнее всех. Искренне рад за них», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории.