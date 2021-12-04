Сборная Хорватии вышла в финал Кубка Дэвиса
00:51
Сборная Хорватии обыграла команду Сербии и вышла в финал Кубка Дэвиса.
В одиночном разряде сначала хорват Борна Гойо переиграл серба Душана Лайовича. Затем Новак Джокович сравнял счет в матче, победив Марина Чилича.
В парном матче хорватские теннисисты Мате Павич и Никола Мектич обыграли Новака Джоковича и Филипа Краиновича со счетом 7:5, 6:1.
В финале Хорватия сыграет с победителем матча Россия — Германия.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал (Мадрид)
Хорватия — Сербия
Никола Мектич/Мате Павич — Новак Джокович/Филип Краинович — 7:5, 6:1
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