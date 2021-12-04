Сборная Хорватии вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Хорватии обыграла команду Сербии и вышла в финал Кубка Дэвиса.

В одиночном разряде сначала хорват Борна Гойо переиграл серба Душана Лайовича. Затем Новак Джокович сравнял счет в матче, победив Марина Чилича.

В парном матче хорватские теннисисты Мате Павич и Никола Мектич обыграли Новака Джоковича и Филипа Краиновича со счетом 7:5, 6:1.

В финале Хорватия сыграет с победителем матча Россия — Германия.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал (Мадрид)

Хорватия — Сербия

Никола Мектич/Мате Павич — Новак Джокович/Филип Краинович — 7:5, 6:1