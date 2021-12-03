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Чилич раскритиковал арбитра после поражения от Джоковича

3 декабря, 23:28
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Хорватский теннисист Марин Чилич уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Кубка Дэвиса. После завершения матча хорват предъявил претензии арбитру.

— Ты ужасно работала. На трибунах весь матч плакал ребенок, — съязвил Чилич.

— А что я могла сделать?

— Что-то нужно было. Отработала просто ужасно.?

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