Чилич раскритиковал арбитра после поражения от Джоковича
3 декабря, 23:28
Хорватский теннисист Марин Чилич уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Кубка Дэвиса. После завершения матча хорват предъявил претензии арбитру.
— Ты ужасно работала. На трибунах весь матч плакал ребенок, — съязвил Чилич.
— А что я могла сделать?
— Что-то нужно было. Отработала просто ужасно.?
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