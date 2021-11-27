Кубок Дэвиса-2021, Россия — Эквадор: где смотреть трансляцию теннисного матча
16:00
Сегодня, 27 ноября, пройдет очередной игровой день финальной стадии Кубка Дэвиса.
Сборная России проведет матч против Эквадора в рамках группы А. Начало встречи не ранее 18.00 по московскому времени.
Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.
Также в группе А играет сборная Испании. Из-за санкции ВАДА сборная России выступит под флагом Федерации тенниса России.
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko.
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