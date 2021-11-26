Джокович обыграл австралийца Денниса Новака в Кубке Дэвиса и принес второе очко Сербии
22:36
Первая ракетка мира Новак Джокович победил австралийского теннисиста Денниса Новака в финальной стадии Кубка Дэвиса-2021 (6:3, 6:2).
Встреча между теннисистами продолжалась 59 минут.
Ранее серб Душан Лайович взял верх над австрийцем Геральдом Мельцером, со счетом 7:6 (5), 3:6, 7:5. Матч длился 2 часа 42 минуты.
По итогу двух встреч счет в противостоянии Сербии и Австрии стал 2:0.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа F (Инсбрук)
Сербия — Австрия
Душан Лайович — Геральд Мельцер — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5
Новак Джокович — Деннис Новак — 6:3, 6:2
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