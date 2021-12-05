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«Они просто нереальные!» Мария Захарова — о победе России в финале Кубка Дэвиса

Мария Захарова назвала нереальными российских теннисистов, которые выиграли Кубок Дэвиса
22:02
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» поздравила сборную России с победой в финале Кубка Дэвиса.

«Они просто нереальные! Ура! «Молодцы», «Поздравляю», «Ура» хочется повторять бесконечно», — сказала Захарова «СЭ».

Андрей Рублев обыграл Борну Гойо, а Даниил Медведев — Марина Чилича.

Эта победа стала первой для России на этом турнире за 15 лет.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники