Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» поздравила сборную России с победой в финале Кубка Дэвиса.

«Они просто нереальные! Ура! «Молодцы», «Поздравляю», «Ура» хочется повторять бесконечно», — сказала Захарова «СЭ».

Андрей Рублев обыграл Борну Гойо, а Даниил Медведев — Марина Чилича.

Эта победа стала первой для России на этом турнире за 15 лет.