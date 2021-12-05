«Они просто нереальные!» Мария Захарова — о победе России в финале Кубка Дэвиса
Мария Захарова назвала нереальными российских теннисистов, которые выиграли Кубок Дэвиса
22:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» поздравила сборную России с победой в финале Кубка Дэвиса.
«Они просто нереальные! Ура! «Молодцы», «Поздравляю», «Ура» хочется повторять бесконечно», — сказала Захарова «СЭ».
Андрей Рублев обыграл Борну Гойо, а Даниил Медведев — Марина Чилича.
Эта победа стала первой для России на этом турнире за 15 лет.
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