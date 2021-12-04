Медведев обратился к освистывавшей его публике: «Я продолжу побеждать»

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода сборной России в финал Кубка Дэвиса.

«Очень доволен, что команда вышла в финал. Потрясающие две недели. Победа над Испанией в Мадриде была главным моментом. Мы были очень рады обыграть местных любимцев. Было очень приятно, я очень доволен», — сказал Медведев.

После этого россиянин обратился к публике, которая освистывала его во время интервью, вспомнив отношения с болельщиками на US Open в Нью-Йорке: «Это началось еще в 2019-м, но я не устану повторять: люди все еще не понимают, что для моего поражения им стоит болеть за меня. Так что — окей, ребята, продолжайте. Я просто буду побеждать дальше».

В финале сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в Мадриде в воскресенье, 5 декабря.