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Медведев показал серию жестов освистывавшей его публике

18:40
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.

Сразу после завершения поединка российский теннисист показал несколько жестов болельщикам, которые освистывали его с трибун. Сначала он призывал их успокоиться, а потом демонстративно показывал, кто победил в этот вечер на корте.

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники