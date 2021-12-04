Медведев показал серию жестов освистывавшей его публике
18:40
Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.
Сразу после завершения поединка российский теннисист показал несколько жестов болельщикам, которые освистывали его с трибун. Сначала он призывал их успокоиться, а потом демонстративно показывал, кто победил в этот вечер на корте.
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года.
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