Медведев показал серию жестов освистывавшей его публике

Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.

Сразу после завершения поединка российский теннисист показал несколько жестов болельщикам, которые освистывали его с трибун. Сначала он призывал их успокоиться, а потом демонстративно показывал, кто победил в этот вечер на корте.

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года.