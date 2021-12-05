Даниил Медведев: «Действительно счастлив, что России удалось выиграть оба командных турнира»
5 декабря, 23:30
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы одновременно в ATP Cup и Кубке Дэвиса.
«Могу говорить только за себя. Это оба замечательных турнира, потому что ATP Cup был первым, который мы выиграли в качестве команды. Конечно, у Кубка Дэвиса более длинная история, но мы не знаем, что будет дальше. Не хочу говорить ничего плохого или слишком хорошего об этих соревнованиях. Но я считаю их наиболее классными в теннисе, они действительно важны. Действительно счастлив, что России удалось выиграть оба этих командных турнира. Это круто, — сказал Медведев на пресс-конференции», — сказал Медведев.
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