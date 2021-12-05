Медведев сравнил себя с Роналду: «Сомневаюсь, что его освистывали за это»

Российский теннисист Даниил Медведев после победа в Кубке Дэвиса рассказал о сложных отношениях с испанскими болельщиками.

— У вас были неоднозначные отношение с испанскими зрителями на этой неделе после того, как вы выбили Испанию с турнира. В итоге они вам стоя аплодировали. Как сейчас?

— В целом, думаю, хорошо. Как я сказал вчера, я не хотел, чтобы празднование было грубым или что-то в этом роде. Считал, что это весело из-за моей команды. Мы часто делаем это друг с другом, когда играем в карты или что-то в этом роде.

Криштиану Роналду тоже делал это, когда играл за «Мадрид». Сомневаюсь, что его освистывали за это. Вот почему я подумал, что это весело. Наверное, это было неправильное решение (улыбается). В конце концов, сегодня была действительно классная атмосфера, потому что было много хорватов, подбадривающих Марина. Я чувствовал, что сам стадион мне вполне подходит. В конце концов, все были счастливы, увидев нашу победу. Так что это определенно хороший конец истории.