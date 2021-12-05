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Вице-президент Федерации тенниса России: «Это выдающаяся победа»

23:24
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу национальной команды в Кубке Дэвис-2021.

В решающем матче Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича, а Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо.

«Это выдающаяся победа, одержанная в упорной борьбе. Это успех! Третий раз в истории России мы выиграли Кубок Дэвиса. Уникальный год и уникальное количество наград, выигранное одной Федерацией: наша команда выиграла Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, юниорский Кубок Дэвиса, Кубок АТР, да еще и олимпийское золото. Победа в Кубке Дэвиса — достойное завершение такого успешного года.

Заряд положительных эмоций от такой победы дает намного больший эффект, чем усталость. От матча к матчу ребята играли все увереннее. В первых матчах были моменты, когда одна из игр могла перевернуться. Доводить до пары всегда опасно, потому что пара — вещь непредсказуемая. Вчера Рублев и Медведев выиграли на классе, не оставив никаких вариантов. Сегодня у ребят было два тай-брейка, но преимущество в двух сетах — это показатель мастерства и запаса прочности», — сказал Селиваненко «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники