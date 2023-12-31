Российские теннисисты начинают сезон без Медведева. Чего ждать от первых турниров года

В Брисбене и Гонконге сыграют почти все лидеры нашего тенниса.

Сезон-2024 в теннисе официально стартовал. И если к командному United Cup в Австралии россияне не допущены, то на турнирах ATP и WTA играют без ограничений. Как следствие, в первую неделю января в Брисбене и Гонконге мы увидим практически всех лидеров нашего тенниса, за исключением Даниила Медведева, выбравшего другую стратегию подготовки к Открытому чемпионату Австралии, который стартует 14 января. Зато Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и другие готовы к борьбе за первые трофеи в новом году.

Рублев и Хачанов отправились в Гонконг

Медведев, напомним, еще в ноябре заявил, что не собирается играть официальные турниры перед первым в 2024-м турниром «Большого шлема». Для него это не совсем типично. К примеру, в 2019-м он играл в Брисбене, с 2020 по 2022-й выступал на ATP Cup, а в прошлом сезоне — в Аделаиде, где уступил в полуфинале сербу Новаку Джоковичу. Но сейчас Медведев решил больше сконцентрироваться на тренировочном процессе. Правда, уже успел выиграть трофей, пусть и на выставочном турнире — вместе с Рублевым, Андреевой и американкой Софией Кенин первенствовал в Абу-Даби (ОАЭ) в Мировой теннисной лиге.

«У меня большие цели на следующий сезон. Я очень хорошо провел 2023-й — особенно начало. Но не смог удержать ход. По ходу сезона были моменты, когда психологически просаживался или недостаточно хорошо готовился. В 2024-м я хочу так же удачно стартовать и удержать уровень на протяжении всего года. Мы с командой над этим работаем. Рассчитываю уже на Australian Open показать свой максимальный уровень и провести лучший сезон в карьере», — приводит слова Медведева gulfnews.com. Напомним, сезон Даниил начинает в статусе третьей ракетки мира.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В отличие от своего хорошего друга Рублев решил-таки сыграть перед Открытым чемпионатом Австралии, выбрав при этом турнир ATP 250 не в Брисбене, а в Гонконге. Там он, будучи пятой ракеткой мира, получил первый номер «посева», а вторым «сеяным» стал еще один россиянин Карен Хачанов. Рублев в декабре сыграл в Абу-Даби, а также в Лондоне на оригинальном турнире Ultimate Tennis Showdown, Хачанов в начале первого месяца зимы выступил на выставочных командных соревнованиях «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге. Шансы на чисто российский финал в Брисбене неплохи, а помешать Андрею и Карену постараются американец Фрэнсис Тиафо, итальянец Лоренцо Музетти, хорват Марин Чилич и другие. Также в основной сетке и россиянин Павел Котов, удачно проведший концовку прошлого года.

На параллельном турнире ATP 250 в Брисбене также заявлены сразу трое россиян — Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко. Причем Карацев во втором круге может сыграть не с кем-нибудь, а с самим Рафаэлем Надалем, который возвращается в тур после почти годичного перерыва, связанного с травмой. Легендарный испанец не форсировал свое возвращение и, похоже, сумел набрать очень неплохую форму. Начнет он турнир матчем с австрийцем Домиником Тимом. Добавим, что Сафиуллин уже на старте встретится с полуфиналистом последнего Открытого чемпионата США американцем Беном Шелтоном,

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Мирра сыграет с первой ракеткой России

У женщин турнир в Брисбене получил статус WTA 500 и собрал многих теннисных звезд во главе со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии и Еленой Рыбакиной из Казахстана, которые в 2023-м сыграли друг с другом в финале Australian Open. В число «сеяных» вошли и четверо россиянок — Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова получили с четвертого по седьмой номер. Если все фавориты дойдут до четвертьфинальной стадии, то Касаткина встретится с Соболенко, Александрова — с Самсоновой, а Кудерметова — с Рыбакиной. Еще одну четвертьфинальную пару, исходя из «посева», могут составить Алена Остапенко из Латвии и опытнейшая белоруска Виктория Азаренко.

Впрочем, неожиданные результаты на старте сезона не только возможны, но и весьма вероятны, поэтому вряд ли до четвертьфиналов доберется вся восьмерка первых «сеяных». Тем более в турнирной сетке много очень сильных и амбициозных теннисисток. В том числе и из России. Всего в Брисбене в основную сетку попало восемь россиянок. Причем уже 31 декабря состоялось первое российское дерби — Мирра Андреева в двух партиях переиграла Диану Шнайдер (6:2, 6:3) и теперь встретится с первой ракеткой страны Самсоновой.

Напомним, что 16-летняя Мирра в декабре на выставочном турнире во Франции после отказа от участия в финале украинки Марты Костюк сыграла с мужчиной — Янисом Газуани Дюраном, уступив в двух партиях и показав неплохой теннис. Затем была победа в составе почти российской команды в Мировой теннисной лиге. Теперь же Мирра, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, настроена продолжать прогрессировать и на официальных турнирах. Также в Брисбене из россиянок играют Анна Калинская и Анастасия Потапова. Любопытно посмотреть и за возвращением из декретного отпуска экс первой ракетки мира японки Наоми Осаки.