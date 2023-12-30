Что смотреть в 2024-м: календарь спортивных событий года

В 2024 году пройдут летняя Олимпиада и футбольный Евро

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«СЭ» собрал главные спортивные события России и мира 2024 года в одном месте.

Январь

26 декабря 2023 — 5 января: Молодежный чемпионат мира по хоккею (Швеция)

3 января: Финал чемпионата мира по дартсу (Великобритания)

5 — 19 января: Ралли «Дакар» (Саудовская Аравия)

8 — 14 января: Чемпионат Европы по фигурному катанию (Литва)

10 — 28 января: Чемпионат Европы оп гандболу среди мужчин (Германия)

12 января — 10 февраля: Кубок Азии по футболу (Катар)

13 января — 11 февраля: Кубок Африканских наций по футболу (Кот-д'Ивуар)

15 — 28 января: Теннисный Australian Open (Австралия)

19 января — 2 февраля: Зимние юношеские Олимпийские игры (Южная Корея).

19 — 21 января: Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов (Москва)

Февраль

2 — 18 февраля: Чемпионат мира по водным видам спорта (Катар)

3 февраля: Матч всех звезд НХЛ (Канада)

7 — 18 февраля: Чемпионат мира по биатлону (Чехия)

9 — 18 февраля: Зимняя Спартакиада сильнейших (Челябинская, Тюменская, Свердловская область, Красноярский, Краснодарский край)

11 февраля: 58-й Супербоул (США)

15 -18 февраля: Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (Канада)

15 — 25 февраля: Чемпионат мира по пляжному футболу (ОАЭ)

16 — 25 февраля: Командный чемпионат мира по настольному теннису (Южная Корея)

19 февраля — 3 марта: Игры будущего в фиджитал-спорте (Казань)

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Март

1 — 3 марта: Чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях (Великобритания)

2 марта: Старт сезона в «Формуле-1» (Бахрейн)

8 — 10 марта: Турнир шоу-программ «Русский вызов» по фигурному катанию (Санкт-Петербург)

8 — 23 марта: Африканские игры (Гана)

16 — 24 марта: Чемпионат России по лыжным гонкам (Малиновка, Архангельская область)

18 — 24 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию (Канада)

21 марта: Товарищеский футбольный матч Россия — Сербия (Москва)

23 — 31 марта: Чемпионат России по биатлону (Тюмень)

Апрель

Дата не определена: Финал хоккейного Кубка Гагарина

2 — 25 апреля: Турнир претендентов по шахматам (Канада)

10 апреля — 6 мая: Чемпионат мира по снукеру (Великобритания)

15 апреля: Бостонский марафон (США)

24 апреля — 5 мая: Чемпионат Европы по спортивной гимнастике (Италия)

Май

10 — 26 мая: Чемпионат мира по хоккею (Чехия)

22 мая: Финал Лиги Европы УЕФА (Ирландия)

25 мая: 30-й тур Российской футбольной премьер-лиги

26 мая: Гонка «Инди-500» (США)

26 мая: Гран-при Монако в «Формуле-1»

26 мая — 8 июня: Теннисный «Ролан Гаррос» (Франция)

29 мая: Финал Лиги конференций УЕФА (Греция)

Фото Global Look Press

Июнь

1 июня: Финал Лиги чемпионов УЕФА (Великобритания)

4 — 30 июня: Кубок мира по крикету в олимпийской версии Т20 (США, Карибские острова)

11 — 23 июня. Спортивные игры стран БРИКС (Казань)

14 июня — 14 июля: Чемпионат Европы по футболу (Германия)

15 — 16 июня: «24 часа Ле-Мана» (Франция)

15 — 25 июня: Кубок наций Океании по футболу (Вануату)

20 июня — 14 июля: Кубок Америки по футболу (США)

28 — 29 июня: Драфт в НХЛ (США)

29 июня — 21 июля: «Тур де Франс» (Италия, Франция)

Дата не определена: Финал хоккейного Кубка Стэнли

Июль

1 — 14 июля: Уимблдонский турнир по теннису (Великобритания)

5 — 15 июля. Ралли «Шелковый путь» (Россия, Монголия, Китай)

26 июля — 11 августа: Летние Олимпийские игры (Франция, Таити)

Дата не определена: Старт сезона-2024/25 Российской футбольной премьер-лиги

Фото Global Look Press

Август

14 августа: Суперкубок УЕФА по футболу (Польша)

18 — 25 августа: Чемпионат мира по гребле (Канада)

26 августа — 8 сентября: Теннисный US Open (США)

28 августа — 8 сентября: Летние Паралимпийские игры (Париж, Франция)

Сентябрь

14 сентября — 6 октября: Чемпионат мира по футзалу (Узбекистан)

15 — 29 сентября: Всемирные игры дружбы (Москва, Екатеринбург)

20 — 22 сентября: Кубок Лейвера по теннису (Германия)

21 — 29 сентября: Чемпионат мира по велошоссе (Швейцария)

Октябрь

12 — 20 октября: Кубок Америки по парусному спорту (Испания)

16 — 20 октября: Чемпионат мира по велотреку (Дания)

28 октября — 3 ноября: Финал теннисного сезона WTA (Китай)

Дата не определена: Вручение футбольного «Золотого мяча» (Франция)

Даниил Медведев. Фото Reuters

Ноябрь

Дата не определена: Чемпионат мира по тяжелой атлетике (Бахрейн)

Дата не определена: Финал Кубка Дэвиса по теннису

10 — 17 ноября: Финал теннисного сезона АТР (Италия)

28 ноября — 15 декабря: Чемпионат Европы по гандболу среди женщин (Австрия, Венгрия, Швейцария)

Декабрь

8 декабря: Финал сезона в «Формуле-1» (ОАЭ)

Дата не определена: Клубный чемпионат мира по футболу (предположительно Саудовская Аравия)