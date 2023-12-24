Медведев и Мирра выиграли Мировую теннисную лигу. В победном составе также Рублев и Кенин

Первый командный титул для России, пусть и на выставочном турнире.

Выставочный командный турнир World Tennis League

Финал

«Орлы» — «Коршуны» — 29:26

Бадоса/Циципас (Kites) — Андреева/Медведев — 7:6

Кенин/Андреева — Бадоса/Соболенко — 7:5

Медведев/Рублев — Димитров/Харрис — 6:3

Кенин — Соболенко — 6:4

Димитров — Рублев — 7:4

Команда Даниила Медведева выиграла выставочный турнир в Абу-Даби. В финале Мировой теннисной лиги «Орлы» переиграли «Коршунов» во главе с Ариной Соболенко (29:26). Матч получился напряженным и вместил в себя героический отыгрыш Мирры Андреевой и Софии Кенин в парном разряде, сенсационную победу той же Кенин над Соболенко и проигрыш Андрея Рублева своему другу Григору Димитрову. Правда, со счастливым концом.

Подсчет геймов

Первый турнир Мировой теннисной лиги состоялся год назад в Дубае с участием серба Новака Джоковича и Иги Свентек из Польши. А победила тогда команда «Коршуны», в составе которой, кстати, была и россиянка — Анастасия Павлюченкова, а также Елена Рыбакина из Казахстана, Александр Зверев из Германии и австриец Доминик Тим. Кстати, правила World Tennis League достаточно любопытны. И дело даже не в том, что четыре интернациональных коллектива с птичьими названиями («Орлы», «Соколы», «Коршуны» и «Ястребы») сперва проводят между собой групповой турнир, а затем два лучших встречаются между собой. Куда интереснее подсчет очков в этих матчах.

Матч состоит из пяти отдельных игр — мужчины, женщины, мужские и женские пары и смешанная пара. Причем каждая игра идет до победы в одном сете. Но главное — команде засчитываются все взятые геймы. То есть если две первые игры завершились счетом 6:1 и 2:6, то счет будет 8:7. Динамичная и зрелищная система.

По итогам группового этапа в финал вышли «Коршуны» во главе с Ариной Соболенко, выигравшие все три матча. Второй финалист определялся в последний момент. В заключительный день группового этапа «Орлам» Медведева необходимо было побеждать и при этом надеяться на «правильный» результат соперников. В итоге все сложилось для почти российской команды, в которой помимо третьей ракетки мира выступали Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин. Последняя родилась в Москве, но еще в раннем детстве вместе с родителями перебралась в США.

«Коршуны» считались фаворитами решающей встречи и смогли выиграть первую игру стараниями почти семейной пары Стефаноса Циципаса и Паулу Бадосы. Во втором и четвертом гейме Медведев и Андреева имели три брейк-пойнта, но не смогли их реализовать (2:2). Вскоре дело дошло до тай-брейка, где вновь завязалась серьезная борьба, но испано-греческий микст был удачливее в концовке — 7:6 (7:5).

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Задачка для Рублева

Во втором запуске Мирре удалось реабилитироваться. В паре с Кенин они обыграли Бадосу и Соболенко (7:5), взяв пять геймов подряд (уступали 2:5 и отыграли три матчбола). Сумасшедший сет, который привел в восторг многочисленных зрителей на трибунах. В третьей парной комбинации в рамках финала Медведев и Рублев переиграли Григора Димитрова и Ллойда Харриса.

Россияне заработали первый брейк-пойнт в восьмом гейме и тут же его реализовали (5:3). Даниил вышел подавать на победу и сделал это под ноль, упрочив преимущество «Орлов».

А вот в четвертом сете произошла настоящая сенсация. Кенин уверенно обыграла Соболенко, сделав ранний брейк и показав шикарную выдержку на своей подаче (6:4). В целом турнир в Абу-Даби великолепно сложился для 33-й ракетки мира. София выиграла все свои матчи в одиночном разряде. Ранее она сумела переиграть Каролин Гарсия и Сорану Кирстя. Не зря именно ее организаторы признали MVP турнира.

Благодаря успеху американки «Орлы» вели по геймам (25:19). Задача Рублева в противостоянии с Димитровым заключалась в том, чтобы не проиграть с крупным счетом. Андрей сделал ранний брейк (2:0), но затем отдал две свои подачи подряд и в итоге проиграл (6:3). Пришлось играть дополнительную партию, где Андрею было достаточно взять всего один гейм. Болгарин же имел шансы сравнять счет по геймам (28-25), и тогда игра бы велась до решающего 29-го. Рублев быстро справился со своей задачей, и вскоре его команда уже праздновала общий успех (29:26).

Андрей Рублев после матча с Григором Димитровым. Фото World Tennis League

Понятно, что турнир Мировой теннисной лиги выставочный, но все же всем хочется победить и начать официальный сезон в отличном настроении. Не зря теннисисты так рьяно поддерживали друг друга на протяжении этих игровых дней, а Рублев, закончив странный сет с Димитровым, по традиции перекрестился.