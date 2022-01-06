Нашим парням удалось одолеть главных фаворитов командного турнира итальянцев и оформить в Сиднее третью победу в трех поединках.

ATP Cup. Группа B

Россия — Италия — 2:1

Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (8:6), 6:3

Даниил Медведев (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — Маттео Берреттини/Янник Синнер (Италия) — 5:7, 6:4, 10:5

Положение команд

1. Россия — 3 победы (0 поражений)

2. Италия — 1 (2)

3. Австралия — 1 (1)

4. Франция — 0 (2)

Оставшиеся матчи 6 января: Австралия — Франция

Российские теннисисты продолжают свой путь защиты титула ATP Cup, сенсационно заняв первое место в группе. Наша команда в непривычном для всех составе обыграла сборную Италии и вышла в полуфинал первого турнира сезона. В то время как все уже смирились с тем, что в полуфинале нас не будет, ведь игра против итальянцев — это битва против 7-й и 10-й ракеток мира, наша национальная команда вместе с Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным продолжает показывать невероятный уровень тенниса. В чем же наш секрет?

«Новое секретное оружие» дало сбой

Роман Сафиуллин продолжает удивлять. В той ситуации, которая сложилась в этом году для сборной России из-за короновируса, дела у нашей команды идут очень и очень неплохо. Видимо, выступление за свою страну дает дополнительный ресурс теннисистам (это можно было заметить и по Аслану Карацеву в прошлом году). То же самое можно сказать и о Сафиуллине.

Роман, являясь единственным российским парнем-юниором, который выиграл Australian Open, на этом турнире делает мини-подвиги. Да, матч против Синнера он проиграл, но проиграть матч можно по-разному. Когда российские СМИ описывают выступления наших футбольных команд в еврокубках, очень часто встречается словосочетание «достойное поражение». Игра против молодого итальянца для Сафиуллина — тоже «достойное поражение».

Если бы Роман смог реализовать хотя бы один из сетболов в первой партии, то ход встречи был бы совершенно другим. Но вот что было на самом деле. Сафиуллин тяжело входил в матч, но, постепенно адаптируясь, он разыгрался, хорошо действовал на задней линии. Синнер, которому пророчат невероятный успех в этом сезоне, — игрок цельный, универсальный, который хорошо видит и закрывает корт и отлично подает. Несмотря на все эти плюсы, между игроками не было заметно огромной разницы в первом сете, они были практически равны, и даже в некоторых моментах Роман переигрывал Янника.

Череда травм в 2015 году помешала Роману Сафиуллину войти на взрослом уровне хотя бы в топ-100. Но так, как это было сделано и с Карацевым в прошлом сезоне, командный турнир помогает разглядеть игроков. Возможно, этому парню, у которого нет даже технического спонсора, удача тоже улыбнется и он станет новым открытием года. В любом случае, даже несмотря на поражение — во втором сете был заметен спад у Романа, реализация брейк-пойнтов уж очень страдала, а двойная на сетболе говорит о некоторых психологических проблемах, — парень играет здорово. И, как назвал Сафиуллина Медведев, Роман — наше новое секретное оружие.

Хорошая форма Медведева перед Australian Open

Около трех часов Даниил Медведев сражался против Маттео Берреттини. Оба теннисиста очень устали, и это стоит учитывать, так как ребята еще играли пару. В прошлом году матч Медведев — Берреттини был финалом Кубка ATP, сейчас — борьбой за выход из группы. Что тогда, что сегодня удача благоволила россиянину, но ход встречи нельзя назвать однородным.

Матч хорош тем, что показал форму и готовность лидеров тура перед Australian Open, что сейчас особенно важно, когда шансы Джоковича на въезд в Австралию уменьшаются, учитывая ситуацию с аннуляцией визы. Медведев был изначально фаворитом встречи — Берреттини проиграл последние 7 матчей теннисистам из топ-10, а игроков первой двойки он вообще никогда не обыгрывал. Итальянец начал матч с ошибок, и против Дани он играл гораздо глубже по сравнению с предыдущими соперниками. Россиянин стремительно и легко взял первый сет.

Но вот вторая партия была полностью противоположной первой, без единого брейк-пойнта ее можно назвать даже сонной. Что-то постоянно тянуло Даниила выходить к сетке, и что-то постоянно его тянуло ошибаться в эти моменты. Маттео стал лучше подавать и уверенно держаться в длинных розыгрышах, а на тай-брейке уж очень сильно ему помогла сетка. Не знаем, хотел ли Даниил «сбить с панталыку» соперника своей задержкой с выходом на корт после второго сета, но похоже, что у него получилось.

Signature Medvedev (tm)?



A celebration collection for the unique tennis player #ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/5M8bIMiUqb — ATPCup (@ATPCup) January 6, 2022

Третья партия отличалась по характеру и от второй, и от первой. Ребята очень устали по ходу турнира, сыграв уже 6 полноценных игр (по три в одиночке и в паре). В прошлом матче Медведев даже принимал обезболивающие, поэтому неколько пугающе выглядел черный тейп на мышцах пресса россиянина. К концу встречи итальянец играл умней, чем в начале, но это ему не помогло: не без шероховатостей Даниил выиграл матч и передал судьбу команды в руки его пары с Сафиуллиным.

Юниорская пара

Медведев и Сафиуллин вместе играли пару на юниорском уровне. То есть можно говорить о потенциальной сыгранности этого дуэта, но лишь о потенциальной: прошло уж слишком много времени, все же соперники — игроки первой десятки. И если сначала были недочеты — проигранный сет, небольшая раскоординированность, — то постепенно Сафиуллин и Медведев притерлись друг к другу. На чемпионском тай-брейке они уже не оставили соперникам и шанса, в результате чего Россия продолжает защищать титул победителя Кубка ATP.

В группе еще не сыграли матчи сборные Австралии и Франции, но исход этих встреч ничего уже не поменяет: наша национальная команда бесспорно выходит с лучшим результатом из группы. Другими полуфиналистами стали Польша и Испания. Также все очень неоднозначно в группе, которая должна определить нашего соперника. Там почти все страны — Германия, Канада и Великобритания — еще имеют шансы на выход из группы. В любом случае с такой игрой и борьбой за страну, увидев сегодняшние матчи против соперников такого высокого уровня, уже ничего не страшно. Продолжаем уверенно двигаться к еще одному чемпионству.