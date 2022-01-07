Медведев и Сафиуллин уже совершили чудо. Но для выхода в финал им нужно еще одно

Соперник сборной России на пути к защите титула ATP Cup — мощная Канада с двумя игроками из топ-15.

ATP Cup. Полуфинал

7 января. Испания — Польша

8 января. Россия — Канада

Прошлый год запомнился теннисным триумфом России, начавшись с феерических ATP Cup и Australian Open и завершившись яркой победой в Кубке Дэвиса. Новый мы также начинаем с успехов, хотя изначально шансы нашей сборной на команднике в Сиднее были не такими радужными из-за потери Андрея Рублева и Аслана Карацева. Но Даниил Медведев с Романом Сафиуллиным уже совершили невозможное — обыграли мощных итальянцев, вышли в полуфинал и готовы на новые свершения. Правда, на пути к финалу их ждет встреча с еще одними звездными соперниками — 11-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и русским канадцем Денисом Шаповаловым, от которого всегда ждешь проблем как на корте, так и вне его.

Для Медведева финал — шанс укрепить позиции в борьбе за рейтинг

Шаповалова мало кто ждал на турнире сборных после его отказа выступать за «Кленовые листья» на Кубке Дэвиса в конце прошлого сезона, но на ATP Cup скандальный парень все же заскочил. Еще бы — здесь и рейтинг, и призовые, да и статус турнира постепенно становится значительнее, чем у турнира под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Появление Дениса сильно повысило шансы Канады на успех, хотя выступает русскоязычный североамериканец на Зеленом континенте пока что с переменным успехом. В частности, он проиграл один из двух своих матчей на групповом этапе не самому известному британцу Дэниэлу Эвансу. В парных играх с Феликсом Оже-Альяссимом результаты также 50/50. Победа над Джейми Маррейем и Джо Солсбери сменилась поражением американцам Тэйлору Фрицу и Джону Изнеру.

И все же после снятия Рублева и Карацева и проигрыша итальянцев именно канадцев эксперты называют самой звездной командой турнира. И Денис, и Феликс входят в мировую двадцатку прямо сейчас. Кроме того, их часто можно видеть вместе в паре, и у них неплохое взаимопонимание. В то время как Медведев не силен в парном разряде, а вместе с Сафиуллиным он не играл с юниорских лет. С тех пор их карьеры разошлись в разные стороны — Роману после единственной для нашей страны победы на юниорском Australian Open помешали реализоваться травмы, а Даниил, преодолев бурную молодость и обуздав дерзкий характер, стал второй ракеткой мира. С учетом визовых и вакцинных проблем у его главного соперника — Новака Джоковича — побороться Медведев способен и за первую строчку. Но для этого важно пройти в финал ATP Cup и защитить рейтинговые очки прошлого года.

Преимущество Канады в ровном и проверенном составе

Напомним, что команда России — победитель ATP Cup-2021, но из-за коронавируса и изоляции в сборной отсутствуют Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. Также не вошел в заявку Карен Хачанов. Рублев уже выздоровел, но в Сиднее точно не сыграет.

Учитывая неожиданный успех в поединке с командой Италии, шансы на победу в полуфинале у нас неплохие. Все же и Маттео Берреттини с Янником Синнером считались против нас фаворитами с учетом темной лошадки Романа. Но Сафиуллин, наше «секретное оружие», как его прозвал Медведев, достойно смотрелся против Синнера и сыграл решающую роль в парном сражении. В матче с Канадой именно ему предстоит игра против Шаповалова. Это будет настоящая проверка способностей 24-летнего россиянина, ведь по рейтингу между ними пропасть. Впрочем, прошлогодний взлет Карацева начался именно с чудес на ATP Cup, так что мы можем рассчитывать от Сафиуллина как минимум на борьбу до последнего. Ему нужно помнить, что у Дениса, несмотря на очевидный талант, проблемы с нервной системой.

Для Медведева в игре с Альяссимом главное — не торопить события и действовать осмотрительно. Оже по уровню уступает Даниилу, но все же он совсем недавно был в десятке рейтинга ATP и сейчас на высоком 11-м месте. В Сиднее он уже успел огорчить олимпийского чемпиона Александра Зверева. В то же время Медведев начал поход за титулом в Австралии с поражения французу Уго Умберу, который котируется гораздо ниже. Наиболее вероятен исход с ничьей после двух одиночных матчей и парный поединок как решающий в борьбе за финал. Здесь на нашей стороне будет возможная усталость канадцев. Все же в четверг они рубились с немцами до позднего вечера, а у нас было на несколько часов для отдыха больше. В параллельном матче Испания встретится с Польшей. Роберто Баутиста с Пабло Карреньо против Хуберта Хуркача и Камиля Майхжака — однозначного фаворита сразу и не назовешь. Тем интереснее будет следить за их противостоянием!

ATP Cup-2022. 1/2 финала

8 января, суббота

Канада — Россия

5.00 (мск) Денис Шаповалов — Роман Сафиуллин

не ранее 7.30 (мск) Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев

*Проведение парного матча будет подтверждено позже.