Медведев бился четыре часа. Проиграл одиночку, но спас матч в паре

Сборная России одержала тяжелую победу над французами в стартовом поединке Кубка ATP.

Кубок ATP. Группа В

Россия — Франция — 1:1

Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 2:6, 7:5, 6:3

Уго Умбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 6:7, 7:5, 7:6

Даниил Медведев/ Роман Сафиуллин (Россия) — Эдуар Роже-Васселен / Фабрис Мартен (Франция) — 6:4

Мужская сборная России по теннису победно открыла новый сезон, обыграв в первом групповом матче ATP Cup команду Франции. После коронавирусных снятий Андрей Рублева и Аслана Карацева многие списали россиян со счетов. Однако Даниил Медведев и Роман Сафиуллин доказали, что у них есть характер, и буквально выгрызли победу в ситуации, когда все расклады складывались в пользу соперника. При участии Сафиуллина неожиданно было набрано два очка. А Медведев, внезапно уступив в одиночном матче, остался на корте и сыграл в своем не самом любимом парном разряде. Итогом стала такая необходимая победа — при том, что поражения практически наверняка оставляла наших теннисистов за боротом плей-офф.

Даниил посоветовал отбросить давление

Одиночные матчи поединка Россия — Франция принесли почти сенсационные результаты. Роман Сафиуллин внезапно сумел спастись во встрече с Артуром Риндеркнешем, который стоит в рейтинге более чем на сто позиций выше россиянина. Конечно, Артур — тоже далеко не самый сильный и известный французский теннисист. Но после снятия Рублева и Карацева было стойкое ощущение, что присутствие Сафиуллина в нашей заявке чисто номинальное, и очков от него ждать не стоит. Но 24-летний уроженец Подольска в первом же матче посрамил скептиков, дав более классному оппоненту сражение на два с половиной часа и выйдя из него победителем.

Роман вернулся в игру после разгрома в первом сете и деморализовал соперника умелой игрой в кошки-мышки. Из 19 брейк-поинтов Риндеркнеша Сафиуллин отыграл 15. Артур к такому яростному сопротивлению оказался не готов, и поднял белый флаг в третьем сете. «Перед матчем Даниил посоветовал отбросить давление, просто стараться играть изо всех сил и бороться за каждое очко, — рассказал после поединка 167-й номер мирового рейтинга. — Второй сет выдался очень плотным, но я постарался давить на соперника как мог и выиграть как можно больше мячей, и в итоге у меня все получилось».

Russia strikes first ?



World No.167 Roman Safiullin completes the comeback against Rinderknech 2-6, 7-5, 6-3.#ATPCup pic.twitter.com/SeSAiXGxx7 — ATPCup (@ATPCup) January 2, 2022

Матч, который хочется поскорее забыть

После подвига Сафиуллина казалось, что победа у россиян в кармане. Даниил Медведев не проигрывал в составе сборной уже два года. На Кубке ATP 2020 года остановить нашего лидера смог только Новак Джокович. Однако первый блин нового сезона вышел для второй ракетки мира комом. Не хватающий звезд с неба Уго Умбер неожиданно стал для Даниила непреодолимой проблемой. Хотя, можно сказать, что Медведев, явно не отошедший от отдыха, отдал этот поединок сам. 44 невынужденных ошибки, в том числе семь двойных на подачах — это, конечно, не уровень одного из лучших теннисистов тура.

«Это был отличный матч, — радостно констатировал Умбер после завершения трехчасового поединка, который нам хочется поскорее забыть. — После поражения на первом тай-бреке я просто старался оставаться расслабленным и сосредоточился на той необходимой работе на корте». Как бы то ни было, судьбу матча должен был решить парный поединок, причем Медведеву после очень энергозатратной битвы с Умбером пришлось играть второй матч подряд. Вероятно, заявленный нашим третьим номером Евгений Карловский, игрок из третьей сотни был готов выступить только в том случае, если парный матч не повлияет на окончательный итог. Но к чести Даниила, он собрался и в итоге исправил свою стартовую оплошность.

Go, go Ugo ?@HumbertUgo masters the Medvedev challenge 6-7(5), 7-5, 7-6(2) for the biggest win of his career, leveling the tie at 1-1 for #TeamFrance#ATPCup pic.twitter.com/y6bEAZcGZU — ATPCup (@ATPCup) January 2, 2022

Впереди сильные соперники

Эдуар Роже-Васселен и Фабрис Мартен, в отличие от наших ребят, выходили на корт свеженькими. К тому же, оба являются опытными парными игроками из Топ-50 парного рейтинга. Все расклады были в пользу французов. Однако в этот момент Медведев наконец проснулся и заиграл в привычном чемпионском стиле. Сафиуллин игры тоже не испортил, и порой действовал очень эффектно и выше всяких похвал. Россияне в экономном стиле взяли у соперников оба сета фактически с минимальным счетом. Но этого вполне хватило для общей победы во всем поединке.

Российская команда оформила трудную победу, но, если Роман продолжит играть на том же уровне, можно сказать, что на этом турнире мы еще поборемся. Правда, впереди еще два непростых конкурента — хозяева кортов австралийцы и фавориты Кубка итальянцы. Пробиться в полуфинал через такой заслон будет неимоверно сложно. Но, как показал сегодняшний матч, ничего невозможно нет. Особенно, если Медведев поймает кураж, а Сафиуллин докажет, что его нынешняя позиция в рейтинге — не более, чем временное недоразумение. В прошлом году мы стали свидетелями взлета Аслана Карацева. Почему бы в сейчас по этому пути не проследовать и Роману?