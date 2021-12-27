Сборная России теряет Рублева. Это последствия турнира в Абу-Даби

Вторая ракетка нашей команды сдал положительный тест на ковид и может не успеть к началу ATP Cup.

Шансы сборной России на стартующем 1 января командном турнире ATP Cup существенно понижаются из-за положительного теста на ковид у нашего второго номера Андрея Рублева. Накануне 24-летний спортсмен опубликовал сообщение, что не вылетит в Сидней, как планировал 27 декабря, и пока не знает, когда сможет присоединиться к национальной команде (и сможет ли вообще). Пока что Рублев все еще в заявке россиян, но шансы на то, что как минимум стартовые матчи вместе с Даниилом Медведевым будет играть запасной Аслан Карацев, очень высоки. Андрею дай бог успеть на первый турнир «Большого шлема» в Мельбурн, участие в котором сейчас тоже под вопросом.

— На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным, — написал Рублев в Twitter на траурном черном фоне. — Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей. Как вы знаете, я полностью вакцинирован, я готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для остальных. Очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, заботьтесь о себе и о людях, окружающих вас. Вернусь на корт при первой возможности.

На свой страх и риск

С высокой долей вероятности можно утверждать, что Андрей заразился во время выставочного турнира в Абу-Даби, который прошел 16-18 декабря. Рублев завоевал главный трофей Mubadala World Tennis Championship, но многие специалисты выражали сомнения относительно необходимости вместо отдыха играть полноценные матчи. Но опасность, как выяснилось, таилась не только в испытании для физических возможностей организма. После этих не слишком своевременных соревнований положительные тесты на ковид сдали практически все их участники. Помимо Рублева это канадец Денис Шаповалов, испанец Рафаэль Надаль, Унс Жабер из Туниса и швейцарка Белинда Бенчич. Аналогичные проблемы у тренера Надаля Карлоса Мойи и одного из специалистов, работающих с Энди Марреем.

Каковы были антиковидные меры на Mubadala, сказать сложно, но очевидно, что налицо коллективное заражение и вакцинация не уберегла Рублева от неприятностей. По своим негативным последствиям турнир в Абу-Даби сравним разве что с выставочным стартом, организованным Новаком Джоковичем в Задаре весной 2020 года. После массового заражения на этом старте первую ракетку мира буквально уничтожили за безалаберность. А вот кто ответит за кошмарный итог Mubadala — большой вопрос. Ведь все участники турнира выступали там на свой страх и риск. Как выясняется — неоправданный.

Ключевой матч — с итальянцами

Шансы на то, что тест Андрея окажется ложноположительным, минимальные. А это значит, что он должен будет пропустить минимум неделю (а скорее всего — две) — до тех пор, пока его биопробы стабильно не станут отрицательными. А это означает, что Рублев гарантированно пропускает старт ATP Cup и ставит под угрозу свое участие в стартующем 17 января Australian Open — мнительные австралийцы вполне могут запретить ему въезд в страну, несмотря на все сертификаты и отрицательные ПЦР. Для пятой ракетки мира это очень плохая ситуация в плане рейтинга — ведь ему нужно защищать 310 очков на ATP Cup и еще 360 очков на Australian Open.

Для сборной России новости тоже не слишком веселые. Да, запасной Аслан Карацев тоже сильный игрок, но в последнее время он проводил за сборную в основном парные матчи, и неизвестно, как он будет выглядеть в одиночном разряде. В общем, из несомненного фаворита ATP Cup команда во главе с капитаном Евгением Донским становится лишь одним из претендентов на титул. Причем есть шанс не попасть даже в полуфинал, поскольку в нашу группу распределена очень сильная сборная Италии. Ключевой матч с итальянцами намечен на 6 января, и, если Рублев все же успеет к этому времени решить карантинные проблемы, это будет очень кстати. Только шансов на это минимум.

Помимо России и Италии, к фаворитам ATP Cup можно отнести сборную Германии, к которой присоединяется победитель итогового турнира Александр Зверев. Сербы без Новака Джоковича, так и не прояснившего ситуацию со своей вакцинацией, навряд ли способны повторить успех 2020 года. Вероятное отсутствие Дениса Шаповалова — это удар по сборной Канады, которая в другой ситуации также претендовала бы на многое. Впрочем, до начала турнира еще пять дней, и в наше пандемийное время возможны очень серьезные корректировки заявок, способные полностью изменить расклады.