Из фаворитов Кубка ATP мы превратились в аутсайдеров. Шансов на полуфинал практически нет

Коронавирус сильно ударил по сборной России — вне игры Рублев, Карацев и Донской.

Доедет ли Сафиуллин?

Участие сборной России на ATP Cup, который стартует 1 января, все еще под вопросом. Как ранее сообщил «СЭ» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, Евгений Донской, который должен был быть капитаном сборной, и Аслан Карацев заболели коронавирусом. Ранее по этой же причине с турнира снялась пятая ракетка мира Андрей Рублев. Таким образом, в состав команды на Кубок ATP вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. По правилам соревнований в каждой команде должно находиться хотя бы два игрока, входящих в топ-250 мирового рейтинга.

Проблема заключается в том, что если Сафиуллин (167-я ракетка мира) не сможет вовремя добраться в Австралию (сейчас он в Дубае) или тоже заболеет коронавирусом, наша сборная не сможет принять участие в турнире по регламенту. Карловский стоит в рейтинге 269-м. Капитаном команды стал француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева (в прошлом году был Марат Сафин).

Возникает резонный вопрос, а где Карен Хачанов. Тарпищев объяснил, что 25-летний москвич изначально не планировал выступать на Кубке ATP.

— В момент проведения Кубка ATP он будет в Мельбурне на турнире ATP-250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Сейчас мы уже не можем его заявить в команду. Вместе с Медведевым будут выступать Сафиуллин и Карловский, — резюмировал «СЭ» Тарпищев

Стоит признать, что таким составом нам вряд ли удастся выйти из группы. Шансы появятся только в том случае, если соперники также начнут сниматься. Если бы в составе был Хачанов, то расклады были бы другими. Увы. Карен не провел ни одной игры на выигранном Кубке Дэвиса-2021. Видимо, поэтому решил сосредоточиться на индивидуальных турнирах в Австралии. Там есть и гарантированная игровая практика перед Australian Open, и рейтинговые очки. Кто же мог предположить, что COVID-19 выкосит второго и третьего номера сборной.

Настрой на Францию

Ранее в группе с Россией тоже произошли перестановки. Изначально в нее вошли Австралия, Австрия, Италия. Но у австрийцев снялись Доминик Тим — все еще восстанавливается после травмы запястья, и Деннис Новак, который по состоянию здоровья пропустит все турниры Австралии. В результате сборная Австрии не сможет принять участие в Кубке ATP — в составе не осталось ни одного игрока, занимающего позицию в топ-250 рейтинга. Заменить австрийцев должна была Болгария, но команда попросту уже не успеет собраться в Австралии: пока там только Григор Димитров и Димитар Кузманов, другие два болгарских игрока начнут сезон в Италии.

В итоге австрийцев заменит Франция. С французами мы сыграем уже 2 января. Состав у соперника приличный. Юго Эмбер (35-й номер рейтинга), Артюр Риндеркнеш (58-й), Эдуард Роже-Васселин (победитель 22 турниров ATP в парном разряде) и Фабрис Мартен (финалист «Ролан Гаррос» — 2019 в парном разряде).

Матч с Австралией состоится 4 января, с Италией — 6 января.

Напомним, что всего в третьем розыгрыше Кубка ATP примут участие 16 сборных, разделенных на четыре группы (в прошлом году было 12). Все встречи играются из трех сетов (до двух побед), тай-брейки в первых двух партиях — до семи очков, в решающем сете — до десяти.

Сначала встречаются между собой вторые номера команд, потом выходят на корт лидеры сборных. После этого капитан вправе назвать участников парного матча (ими могут быть любые два игрока из четверки заявленных на турнир). Парный поединок проводится, даже если одна из сборных выиграла две одиночные встречи и гарантировала себе общую победу.

В прошлом году Россия выиграла турнир, победив в финале Аргентину. Андрей Рублев разделался с Гуидо Пельей (6:1, 6:2), а Даниил Медведев одолел Диего Шварцмана (7:5, 6:3). В парном разряде Аслан Карацев и Рублев уступили Максимо Гонсалесу и Орасио Себальосу — 4:6, 6:7 (4:7), но этот матч ничего уже не решал.